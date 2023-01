Bokanmeldelse: Suggererende skogstur

Døden er blitt merkelig fin og ufarlig i Jon Fosses sene forfatterskap.

Fortellingen «Kvitleik» skal også omarbeides til et teaterstykke som får urpremiere 11. mai.

06.01.2023 07:00

Kappløpet er over for denne gang. Hele bokhøsten må forfattere og forlag posisjonere seg for julegavesalget, for det er da nordmenn handler dyre papirbøker med stive permer.

Plutselig kan en antatt smal og rar tittel skyte fart, helt uavhengig av markedskalkylene. De fleste forfattere ønsker derfor å utkomme på høstparten, så kan man heller klage på kritikerne hvis den offentlige oppmerksomheten uteblir.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn