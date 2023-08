Tre klassiske anbefalinger

I dag åpner Oslo Kammermusikkfestival. Vår anmelder har plukket ut noen høydepunkter fra programmet.

Søsknene Alma, Franz og Hector Kraggerud spiller på Oslo Kammermusikkfestival neste helg. Vis mer

Med «eventyr» som tema for årets festival, blir det rom for god musikk også for barn. Festivalen tilbyr fire konsertforestillinger for småpublikumet. Det er en solid og imponerende satsing på de yngste, fra klassisk Prokofjev til moderne lekeshow.

Denne helgen er det «Prinsessa som gikk til jordens hjerte» av Regine Norman (Deichman Bjørvika, 6. august) og Prokofjevs «Peter og Ulven» (Høymagasinet på Akershus festning, 6. august).