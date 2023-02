Bokanmeldelse: Skammen ved å være nysame

Med rasende innestemme skildrer Mats Jonsson hvordan familien hans ble utsatt for et kulturelt folkemord.

Først da Mats Jonssons farfar døde, fikk etterkommerne vite at han var skogsame.

05.02.2023 08:00

I Joachim Triers film «Verdens verste menneske» (2021) gjøres det narr av en ung kvinne i Oslo som oppdager at hun er 3,1 prosent same. Hun har tatt en DNA-test på nett og drar på telttur til Finnmarksvidda for å komme nærmere sine røtter og styrke sin nye identitet.

Samme år som filmen kom, publiserte Mats Jonsson sin mektige, selvbiografisk slektsroman, «Da vi var samer». Her skildrer forfatteren skammen ved å sitte og regne ut hvor mange prosent same han er.

