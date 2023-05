Avgangsutstillingen på Kunstnernes Hus: Politisk ramme, men navlebeskuende tematikk

Etter fem år med kunststudier, ser det ut til at enkelte av studentene har mistet inspirasjonen.

«Guestbook II» av Doris Guo er det første verket man møter i utstillingen. Du skulle kanskje tro at det satt tonen for resten. Det gjør det ikke.

10.05.2023 14:56

Våren er ankommet, og det betyr at et nytt kull med studenter står på terskelen til kunstnerlivet. I den anledning har 16 masterstudenter fra Kunstakademiet i Oslo inntatt overlyssalene på Kunstnernes Hus.

Avgangsutstillingen har fått navnet «Free Education for All: It’s Not Too Late to Change Your Mind». Tittelen er studentenes respons på Stortingets vedtak om å innføre skoleavgift for studenter fra utenfor EU/EØS. For en student ved Kunsthøgskolen i Oslo, vil det innebære en årlig avgift på mellom 500 000 og 700 000 kroner.