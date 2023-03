Lyden av en god helg for norsk musikk

Mens Norge tar flust av VM-gull, leverer også mange artister på høyt nivå.

Emma Steinbakken.

03.03.2023 07:48

Nok en pianoballade i 2023? De myke akkordene danner et fint bakteppe for Steinbakkens stemme. Melodien er også god nok til at den ikke sklir inn i bakgrunnen. Det lyder altså bra, og det er gøy med nye talentfulle artister, men låten er ikke så lett å skille fra hva mange andre gjør for tiden.

