Bokanmeldelse: Tiden det tar

Såre episoder fra et liv i kjærlighetshunger.

At Hanne Ørstavik har oppdaget sensualiteten i forfatterskapet, gjør henne til en stemme verdt å følge, mener Aftenpostens anmelder.

21.04.2023 07:00

Hanne Ørstaviks 16. roman står i forlengelsen av den forrige, «Ti amo» (2020). Også i «Bli hos meg» handler det nemlig om å leve videre etter å ha fått sitt sanneste kjærlighetsforhold avbrutt av døden.

Hvordan arter tiden seg for hun som sto igjen da han brått ble syk og falt fra? Vil det for eksempel være mulig for henne å oppleve kjærligheten på nytt?