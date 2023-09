Beskyldningene som opprører britene: Russell Brand anklages for seksuelle overgrep

Fire kvinner anklager den kjente, britiske komikeren for seksuelle overgrep og trakassering. Selv mener han det er et målrettet angrep.

Brand etter en opptreden lørdag 16. september, samme dag som flere britiske medier avslørte anklager om seksuelle overgrep. Vis mer

Publisert: 17.09.2023 14:00

Han har vært unna rampelyset i flere år. Men nå har Russell Brand (48) igjen skapt overskrifter. Lørdag avslørte Channel 4, The Times og The Sunday Times at fire kvinner har anklaget ham for seksuelle overgrep og emosjonelt misbruk i perioden 2006–2013. Avsløringene et resultat av flere hundre intervjuer over flere år med kvinnene og folk som kjenner Brand.

Kjendisen avviser alle anklagene. Men hva mener kvinnene skal ha skjedd?