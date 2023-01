Aftenposten inviterer abonnenter inn bak forsiden

Til uken arrangerer vi “Aftenposten inviterer”, en serie med redaksjonelle arrangementer for abonnenter.

Før jul arrangerte vi Alive (Aftenposten live). Mange abonnenter og lesere var til stede som publikum. Her med stabssjef, Morten Andersen, nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen og sjefredaktør Trine Eilertsen i forklarende diskusjon om etiske dilemmaer i journalistikken. I Neste uke kan du bli med inn og overvære flere arrangementer av denne typen.

20.01.2023 19:39

I 2022 var det flere store nyhetssaker som tok mye oppmerksomhet i offentligheten. Krigen i Ukraina, Dronning Elizabeth døde, VM i Qatar, valget i Sverige og mye mer.

Vi er veldig takknemlige for at mange har valgt å holde seg oppdatert via Aftenposten både i 2022 og nå i starten av 2023. Hver dag jobber vi for å levere journalistikk som skal fortelle, forklare og analysere det som skjer, og brukerbetaling bidrar sterk til å finansiere kvalitetsjournalistikken.

Vi ønsker nå å gi noe tilbake til våre abonnenter. Derfor arrangerer vi, «Aftenposten inviterer», en serie redaksjonelle arrangementer med formål om å knytte dere enda tettere på journalistikken vår.

– Vi setter stor pris på at vi har mange lojale og engasjerte abonnenter og derfor ønsker vi å invitere dem hjem til oss for å vise hvordan vi jobber med innholdet vårt, sier sjefredaktør Trine Eilertsen i Aftenposten.

Alle abonnenter kan delta på alle arrangementer enten fysisk eller digitalt, helt gratis.

Programmet ser du under. For å få tilgang må du enten velge om du vil møte opp fysisk på Aftenposten Scene eller se oss digitalt, men uansett hva du foretrekker, må du melde deg på.

Program:

Mandag 23.01:

18-19: Lyst og lett – vinkurs med sommelier Marianne Tyldum NB: Dette kurset er kun fysisk. – Utsolgt

Onsdag 25.01:

12-13: Hvordan blir 2023 og kan hver enkelt av oss gjøre noe eller er det bare å stå i det?

18-19: Foreldreliv – Hvordan preger barndommen oss i voksen alder?

Torsdag 26.01:

8:30-9:30: Frokost med redaktørene – etiske dilemmaer

12-13: Krise i arbeiderpartiet

18-19: Putins soldater forsvant sporløst. Slik avslørte vi det hemmelige blodbadet