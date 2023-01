Dagens quiz: Torsdag 19. januar 2023

18.01.2023 19:30

1. Hva heter Frankrikes nest mest folkerike by?

2. Hva het den polske astronomen som på 1500-tallet revolusjonerte vitenskapen da han argumenterte for at Jorden kretser rundt Solen?

3. Hvor mange kanter har et heksagon?

4. Hva kalles en legering som består av jern og minst 2,1 prosent karbon?

5. Hvilken superheltfilm var med 569.541 solgte billetter den mest sette filmen på norske kinoer i 2022?

6. Hva slags dyr er pir?

7. Fra hvilken by ble den bibelske skikkelsen Lot reddet?

8. Hvilke farger er i Romanias flagg?

9. Hva heter den nye boken til prins Harry?

10. Hvor mye veier et norsk hønseegg i gjennomsnitt?



