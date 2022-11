Dagens quiz: Torsdag 24. november 2022

Hvem ble kåret til turneringens beste spiller i årets håndball-EM?

2. Hva vil det si å degrassere en suppe eller saus?

3. Hva kalles en helgen som har status som beskytter av en by, et land eller en kirke?

4. Innen hvilken kunstretning var Caravaggio en viktig maler?

5. Hvilken fellesbetegnelse brukes om dyrearter som veier over et tonn?

6. Hva kalles blodårene som fører blod til hjertet?

7. Hvem står bak juleslageren «Driving Home for Christmas»?

8. Hvilket opphavlig fransk ord på g brukes om en storspiser?

9. I hvilket land heter hovedstaden Banjul?

10. Hva kalles en dyr- eller planteart som kun lever på ett bestemt geografisk område?

1. Henny Ella Reistad.

2. Å fjerne fettet.

3. Skytshelgen.

4. Barokken.

5. Megafauna (vektgrensen varierer mellom definisjonene).

6. Vener.

7. Chris Rea.

8. Gourmand.

9. Gambia.

10. Endemisk.