Magisk reiseleder i «Mitt Oslo»: – Alt er gratis, hele veien til Nordpolen

Gjennom et kjøleskap. Inn i en isgrotte. Over en svimmel-høy bro: Brått er du på Nordpolen. – Og aller best: Turen, jeg mener vandreteateret, er gratis! utbryter reiselederen. Han er 13 år.

Fra julenissens hytte går en hemmelig rute til Jordens nordligste punkt, røper reiselederen. Porten er et ekte kjøleskap. På hele vandreteater-turen: Peter Moseng viser vei, en rolle han deler med Sindre Seip.

Sturle Scholz Nærø

6 minutter siden

Starten, i resepsjonen her på Økern, virker så hverdagslig. Men så går du inn i et skap. Der er det hvislende mørkt. Så venter en mystikk-trikk. Heldigvis: Reiseleder Peter Moseng vet å muntre opp.

– Ikke vær redd. Nå kommer vi snart til hytta til julenissen, den er koselig. Og jeg går foran, hele veien, helt til Nordpolen. Når trikken kortslutter, kommer en snøstorm. Da kan det bli litt skummelt, kanskje. Men forestillingen er laget for alle, fra seks år. Var det skapet som skremte deg?