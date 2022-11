Kulturministeren om Toralv Maurstad: – En legende har forlatt oss

– Jeg både ler og griner. Jeg har kjent ham et helt liv gjennom oppturer og nedturer, sier skuespiller Lise Fjeldstad, om Toralv Maurstad.



Lise Fjeldstad kjente Toralv Maurstad hele sitt liv.

4. nov. 2022 18:50 Sist oppdatert nå nettopp

Toralv Maurstad gikk bort fredag ettermiddag. Han var skuespiller fra barnsben av, senere både teatersjef og regissør. Han var teatersjef på Oslo Nye Teater og Nationaltheatret og er kjent fra en rekke roller i teater og film. TV-seere husker ham også fra såpeoperaen «Hotel Cæsar».Der spilte han familieoverhodet Georg Anker-Hansen.

– Hans scenenærvær og magnetiske utstråling har vært enestående i norsk skuespill i mange tiår. Toralv Maurstad underholdt og trollbandt generasjoner av nordmenn. Våre tanker går til hans etterlatte, sier kulturminister Anette Trettebergstuen i til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre takker Maurstad.

Den siste forestillingen

Skuespiller Svein Tindberg spilte med Toralv Maurstad i hans siste sceneopptreden, i «Peer Gynt» på Det Norske Teatret med premiere høsten 2018.

Der spilte 91 år gamle Maurstad den gamle Peer, mens Tindberg var Knappestøperen. Tindberg mottar dødsbudskapet med vemod.

– Jeg hadde jo spilt sammen med Toralv før, men denne siste forestillingen ble et slags langt eventyr for meg, sier Tindberg til Aftenposten.

– Han fikk slutte som skuespiller med å spille i en moderne, frekk oppsetning av Peer Gynt. Han var veldig god, skarp og på plass, men trengte noe hjelp på scenen, forteller han.

Tindberg sier de fikk veldig fin kontakt og hadde det moro både på scenen og i skuespillerfoajeen.

– Toralv var ikke bare en god skuespiller, men en som beholdt verdigheten og var mann til det siste, sier han.

Les også Les minneordet av Mona Levin: Toralv er borte

– Han var talentet

– Jeg er forferdelig lei meg. Det føltes som et gisp da jeg hørte at han ikke er her mer, sier skuespiller Lise Fjeldstad.

– Han var talentet. Det vi ikke kan beskrive, sier hun. Fjeldstad sier hun har kjent Toralv Maurstad helt siden hun begynte i teateret.

– Han satt i juryen da jeg kom inn på Teaterskolen. Etter opptaksprøven fant hun en lapp skrevet av Maurstad: «Lise Fjeldstad ... mnja. kan lese dikt, pene ben!»

– Det sier alt om Toralv. Jeg både ler og griner. Jeg har kjent ham et helt liv gjennom oppturer og nedturer, sier Fjeldstad.

Toralv Maurstad kort tid etter at han ble utnevnt til teatersjef ved Oslo Nye Teater i 1967.

Dypt takknemlige

– Norsk teater har mye å takke Toralv for. Vi på Det Norske Teatret er dypt takknemlige for at Toralv ville jobbe med oss i de siste årene av livet sitt, for alt han lærte oss, og for alt han rørte oss med fra scenen, sier teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret i en uttalelse.

Videre skriver han at Toralv Maurstad bare var syv år gammel første gangen han spilte i Peer Gynt. Året var 1933, og han ramlet inn i Dovre som trollunge i en oppsetning der faren hans, Alfred, spilte Peer.

– Siden bar han på mange måter den norske Peer Gynt-tradisjonen på skuldrene sine, og han briljerte som Peer i alle faser av livet, i ulike oppsetninger, sier Seltun.

En av Norges største scenekunstnere

Teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret sier at Toralv Maurstad var en av Norges største scenekunstnere.

– Vi mottar budskapet om at han er død med stor sorg, sier han til Aftenposten.

– Maurstad har betydd enormt mye for Nationaltheatret, både som teatersjef og skuespiller. Han har også hatt enorm betydning for norsk teater og kulturliv generelt.