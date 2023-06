Bokanmeldelse: Noen måneder i Houellebecqs liv

Den franske forfatteren har satt seg i en situasjon hvor han føler seg som et dyr i en naturfilm.

Michel Houellebecq gir nesten aldri intervjuer. Her ved en av disse sjeldne anledningene i 2010, da han vant Goncourt-prisen.

22.06.2023 11:09

Michel Houellebecq har hatt et stritt år, og det har debattantene også.

Her hjemme har Vibeke Knoop Rachline og Franck Orban hatt behov for å advare om at Houllebecq ikke kun må leses litterært, men også ideologisk, og at han er i ferd med å bli farlig.