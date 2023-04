Myten om det store Russland er tapt, mener Ukrainas største forfatter

Andrej Kurkov bruker sin nye verdensberømmelse til å belyse forskjellene mellom den russiske og ukrainske nasjonalpsyken.

Hvis Russland ikke får en ende på krigen, blir det økonomisk kollaps. Da tror jeg vi vil se mer pragmatiske krefter overta makten, sier Andrej Kurkov.

26.04.2023 13:46

NEW YORK (Aftenposten): – Verden har behov for forklaringer. Og dette er det beste øyeblikket for Ukraina å forklare seg: å forklare historien sin – og å vise forskjellene mellom den russiske og ukrainske mentaliteten.

Det sier den ukrainske stjerneforfatteren Andrej Kurkov til Aftenposten mens gule drosjer drønner forbi på Manhattans Upper West Side.