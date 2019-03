Dagens Næringsliv vant SKUP-prisen

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Det journalistiske prosjektet de vant for var «Tidal»-saken, der de avslørte i 2018 at lyttertallene på strømmetjenesten Tidal var manipulert til fordel for noen få artister. Tidal avviser fremdeles saken.

Juryleder Bernt Olufsen leste opp følgende begrunnelse lørdag kveld:

Juryens begrunnelse:

Selv om det meste i samfunnet digitaliseres, er fremdeles urmetoden i journalistikken et fantastisk verktøy: Å bygge kildenettverk.

Årets SKUP-vinner står bak en spektakulær og komplisert sak som ikke lot seg avdekke uten tålmodig og modig kildearbeid.

Samtidig har året SKUP-vinner gått lenger enn de fleste i å utvikle en avansert databasert metode for å avdekke jukset. Mønstret som avtegnet seg i dataene gjorde det mulig å avsløre omfattende manipulasjon.

Strømmetjenester er «big business», men dataene som ligger bak våre musikkvalg er ikke offentlige. Vi kan ikke søke innsyn i dem eller kjøpe tilgang til dem. Brukerdata er blitt en gullgruve i den nye plattformøkonomien. Mangel på åpenhet er blitt musikkbransjens største problem, hvor strømmetjenestene beskrives om en svart boks.

Årets SKUP-vinner har åpnet den svarte boksen. Synet som møtte dem var ikke vakkert. Journalistene har på kreativt og smart vis avdekket manipulasjon av lyttertall slik at store beløp kan ha havnet i feil hender.

Journalistenes arbeid med artikkelserien strekker seg over fire år, to dokumentarer og 104 nyhetsartikler.

Avsløringen har fått store konsekvenser. Økokrim har åpnet bedrageri-etterforskning. Journalistene har møtt betydelig motstand, særlig fra amerikanske advokater. Dette er datajournalistikk, datavisualisering og journalistisk historiefortelling på høyt nivå.