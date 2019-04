– Jeg er kjempeglad! Bildets verdi var anslått til 1,2–1,5 million kroner, og salgssummen kunne jo gå både opp og ned. Nå endte den på 3,3 millioner norske kroner, forteller kunstfotografen Marius Schultz.

Marius Schultz/Sotheby’s

For 30 år siden arvet han Chicken Under the Bamboo (1952) av sin morfar, som var svært kunstinteressert og hadde tatt kunstverket med hjem til Oslo etter en periode som nødhjelpslege i Kina like etter andre verdenskrig. Etter 20 år på loftet dukket det opp i en ryddesjau i fjor.

Schultz bestemte seg for å gi det en ramme og en plass på stueveggen. Rammemakeren gjenkjente signaturen og sa at det kunne være verdifullt.

Kunstner med eget museum i Beijing

Akvarellen viste seg å være malt av Xu Beihong (1895–1953), en av Kinas fire pionérer innen moderne kunst. Mye av hans kunst ble ødelagt like før kulturrevolusjonen. Han har status nærmest som en nasjonalmaler. Et eget museum er viet ham, hans kunst og hans store kunstsamling i Beijing.

Etter mye research og en viss betenkningstid fant den glade eier ut at han ville selge bildet via Sotheby’s på firmaets vårauksjon i Hongkong. Bildet ble sendt ut med skip fra Oslo i desember. Han reiste selv ned for å være med på auksjonen i forrige uke.

– Hongkong er ingen kunstby

– Der var det en utstilling over auksjonsgjenstandene i fire dager før den ble avholdt. Hongkong er ingen kunstby, men i løpet av en kunstuke hver vår er det flere store kunst- og auksjonsfirmaer som holder hus der. Det var artig og lærerikt å være til stede på det hele. Jeg er blitt svært interessert i kinesisk kunst og hva kunstnerne er opptatt av, forteller Schultz.

Det var 200 personer i lokalet. Budene startet på ca. 1 million. Schultz tror det var kunstnerens kjente navn som avgjorde verkets høye salgssum.

Tar med familien til Kina

– Det er ganske mye som er temmelig likt fra samme periode, hvis vi ser på motivet med europeiske øyne. Xu Beihong skiller seg imidlertid ut fra kinesisk tradisjon fordi han har lært av europeisk malerkunst. Han sa han ville tegne og male med naturen og følge dens bevegelser, og han malte veldig fort, sier Schultz.

– Hva vil du bruke pengene til?

– Jeg har invitert hele familien med på tur til Kina neste påske. Det skal bli en vel planlagt kulturreise hvor vi får større innsikt i mer enn 1900-tallets malerkunst, men kanskje særlig i den. Resten av pengene kommer godt med til videre arbeid og pensjon i en kunstnertilværelse som min, sier Schultz.