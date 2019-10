Det kommer veldig mange sterke album for tiden, både i inn- og utland. Langt flere enn vi rekker å skrive om, dessverre. Litt overraskende ble jeg bedt om å anmelde et dobbelt julealbum fra Magne Furuholmen. Ikke at det er noe galt i det, altså, men det sto ikke øverst på ønskelisten.

Og nå, etter noen runder, må jeg innrømme at dette er et prosjekt som absolutt skiller seg fra mengden.