TV-anmeldelse: Et småmorsomt innlegg i anti-Trump-debatten

Politisk korrekt, men litt morsom.

8 minutter siden

Kjente toner åpner HBOs monologfilm laget under koronapandemien. Edvard Griegs «Dovregubbens hall» forstyrres så av stemmen til president Donald Trump. Parallellen til trollene i Peer Gynt og Trumps trolling av meningsmotstandere på sosiale medier er lett å forstå.

For det er lite som er subtilt i Jay Roachs Coastal Elites. Filmen er et dårlig skjult innlegg i årets valgkamp. Opprinnelig var det planlagt som et teaterstykke, og det hadde nok fungert bedre, for som film er den oppstyltet og stiv.