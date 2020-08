Frykter skuespillere må sies opp uten ny koronahjelp. Nå foreslås en «fiffig» løsning på kulturlivets problemer.

Arrangører må få selge så mange billetter de bare klarer selv om kun 200 faktisk kan møte opp, mener samfunnsøkonom Leo Grünfeld i Menon Economics.

– Do Re Mi Fa So La Ti Do!

På Folketeaterets scene synger skuespillerne i The Sound of Music av full hals. Ensemblet var av de heldige som fikk komme tilbake på jobb i mai etter koronanedstengingen.