Aggressive Taylor Swift-fans trakasserer anmeldere som ikke gir toppkarakter til albumet

Flere musikkanmeldere som ikke har gitt full pott til Taylor Swifts nye album «Folklore», opplever å bli utsatt for såkalt doxing – der aggressive fans deler deres kontaktinformasjon og adresse

Taylor Swift har nærmere 90 millioner følgere og fans i sosiale medier, som gjerne kalles «swifties». Nå er mange av dem nådeløse mot anmeldere som ikke gir hennes nyeste plate topp karakter. AP

NTB

3. aug. 2020 14:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi finner adressen, pass på vinduene dine, skrev en Swift-fan til den britiske avisen The Observers musikkanmelder Kitty Empire, som ga albumet terningkast tre.

Kollega Jillian Mapes i anerkjente Pitchfork ga karakteren 8,0 av 10, noe som ifølge The Guardian likevel trekker ned «det perfekte» gjennomsnittet på kritikkaggregatoren Metacritic. Det fikk hun svi for:

– Kontaktinformasjon, både gammel og nåværende ble lekket, helt ned til et bilde av huset mitt. Jeg har fått altfor mange eposter med et innhold som er varianter over «du er en stygg, tjukk tispe som tydeligvis er sjalu på Taylor, vennligst dø». Det er ille å være redd for enhver person som befinner seg utenfor, eller når du føler at du ikke tør ta telefonen, skrev Mapes på Twitter.

New York Times' mannlige anmelder Jon Caramanica, som kalte «Folklore»-platen for «vekselvis trøstende, sentimentalt, ettertenksom og kvelende», fikk tusenvis av rasende fans. Flere av dem postet bilder i Twitter-meldingsfeltet der Taylor Swift var fotoshoppet til å ligne en heks.

I runetekst sto det ifølge The Guardian «Alle som prøver seg på mørkets dronning vil dø alene og brenne i all evighet». Avisens musikkredaktør Ben Beaumont-Thomas kaller det hele et utslag av «Stan-kulturen», oppkalt etter stalkerfanen som Eminem sang om i 2000.

– Dette er grusom, anti-kunstnerisk oppførsel fra folk som ønsker total enighet. Det ville være en merkelig og skadelig ting å ønske selv i politikken, der det er nødvendig med en viss grad av enighet for å få et demokrati til å fungere. I kunst er imidlertid denne impulsen rent fascistisk, skriver Beaumont-Thomas.