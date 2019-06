Cecilie Asker (42) erstatter Sarah Sørheim, som er blitt nyhetsredaktør i NTB. Sjefredaktør Espen Egil Hansen fremhever Askers evne til å gjøre kulturjournalistikken relevant for nye lesergrupper.

– Aftenposten får en kulturredaktør med bred kjennskap til fagområdet og med en sterk gjennomføringskraft. Jeg tror det er avgjørende for kulturjournalistikkens fremtid at den klarer å bli relevant også for nye grupper. Her har Asker vist at hun har en særlig styrke, sier Hansen.

– Spissere og tydeligere profil

Asker forteller at hun nå ønsker å gi nyhetsjournalistikken et løft.

– Jeg gleder meg til å være med å forme morgendagens kulturjournalistikk. Jeg er stolt av det vi har fått til så langt når det kommer til digitalisering av meningsjournalistikken på kulturfeltet, og ikke minst det nye lørdagsmagasinet, som har et langt tydeligere kulturavtrykk enn før. Til høsten skal vi gi nyhetsjournalistikken vår et løft, noe jeg håper leserne vil oppleve som en spissere og tydeligere profil, sier hun.

Trommis i 25 år

Asker har mer enn 20 års fartstid i norske medier og har kultur som fagfelt. Hun har blant annet jobbet som journalist i aviser som Dagbladet, Avis 1 og Aftenposten. Hun har også 25 års erfaring som rocketrommis i bandet The Launderettes, som har levert mer enn 300 konserter fordelt på 15 land gjennom årenes løp.

– God journalistikk og god musikk har mye til felles. Begge krever stort engasjement, solide kunnskaper på feltet, rikelig med pågangsmot, og en god dose presisjon. Dessuten må man få kontakt med publikum. Det hjelper ikke å lage bra ting hvis ingen får det med seg, sier hun.

Hansen vil ha trøkk

Aftenpostens sjefredaktør har tro på at det blir trøkk med Asker.

– Jeg synes det er fint at Aftenposten får en trommeslager som kulturredaktør. Vi trenger litt mer trøkk i vår kulturjournalistikk, og under Askers ledelse har vi det beste utgangspunktet for å få til nettopp det, sier Hansen.

Morten Uglum

De siste 15 årene har Asker jobbet i Aftenposten, både som nyhetsreporter, anmelder, kommentator, nyhetsleder og avdelingsleder. Som leder for kulturavdelingen har hun de to siste årene jobbet med fornyingen av kulturjournalistikken, gjennom blant annet digitaliseringen av kulturanmelderiet, samt utviklingen av Aftenpostens nye lørdagsmagasin.

– Vi ser at leserne våre er stadig mer interessert i godt presentert analytisk journalistikk som forklarer komplekse kultur-, samfunn- og verdidebatter. Moderne kulturjournalistikk bør romme et slikt utvidet kulturbegrep, som ikke lenger bare handler om kulturopplevelser og kulturprodukter, men vel så mye om kulturdebatt og kulturtrender, sier hun.

Eksperimentering

Asker er opptatt av å eksperimentere med nye plattformer og formater.

– Vi hadde ikke vært en ordentlig kulturavis hvis vi ikke tok brukernes behov for veiledning på alvor. Dessuten egner kulturjournalistikk seg utmerket for eksperimentering når det kommer til nye plattformer og formater, slik vi for eksempel har gjort med podkasten Serieprat, sier Asker.

Asker er utdannet journalist og har en bachelor fra Oslo Met. For øyeblikket er hun halvveis i en master i journalistikk ved samme universitet. I tillegg har hun to års jusutdanning fra Universitetet i Oslo.

Rossavik fra utenriks til kultur

I tillegg til at Asker blir ny kulturredaktør, er Frank Rossavik ansatt som kulturkommentar. Rossaviks lange erfaring fra norsk presse inkluderer blant annet Bergens Tidende, Morgenbladet og Vårt Land. I Aftenposten har han hatt hovedansvar for utenrikskommentarene siden han ble ansatt i 2016.

Rossavik har dekket et bredt utvalg av temaer, blant annet politikk, ytringsfrihet, og utenriksspørsmål. Han har i mange år vært en tydelig stemme i ytringsfrihetsdebatten.

AFTENPOSTEN

– Kombinasjonen kultur og politikk er sentral for å forstå de store debattene, som verdidebatten i Europa. Rossavik har en interesse for og innsikt i Europa, politikk og verdidebatt som gjør ham særlig egnet til å løfte temaene fra et norsk ståsted. Slik speiler han Aftenpostens ønske om å knytte sammen utviklingstrekk, analysere og forstå, sier Hansen.

Rossavik har en master i internasjonale relasjoner og en bachelor fra Universitetet i Bergen med fagene administrasjon og organisasjon og sammenlignende politikk.

Frank Rossavik er styremedlem i Fritt Ord, en organisasjon som jobber for ytringsfrihet og debatt. Han kommer dermed ikke til å kommentere saker som omhandler institusjonen Fritt Ord, eller delta i journalistiske vurderinger av Fritt Ords virksomhet.