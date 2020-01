Disney flytter frem Europa-lansering av ny strømmetjeneste

Da blir den tilgjengelig i Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Østerrike og Sveits. Flere vesteuropeiske markeder, inkludert Belgia, Norden og Portugal, vil følge sommeren 2020, melder Deadline.

Disney har ikke oppgitt årsaken til datoendringen. Prisen blir 6.99 euro i måneden, mens et årsabonnement vil koste 69.99 euro. Ifølge Nettavisen vil den norske prisen trolig ligge på rundt 70 kroner i måneden.

Disney+ ble lansert i USA sent i fjor, og fikk etter eget utsagn 10 millioner abonnenter første dag. Deadline skriver at Disney ser for seg 60–90 millioner abonnenter verden om innen 2024., og planlegger å bruke mer enn én milliard dollar på originalinnhold i 2020.

Den nye strømmetjenesten byr på innhold fra Disney, Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic, med serier som «The Mandalorian», «High School Musical: The Musical: The Series», «The World According To Jeff Goldblum» og nyinnspillingen av «Lady and the Tramp».