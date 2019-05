«VG beklager til Ørjan Burøe» skrev avisen onsdag denne uken.

Bakgrunnen var at komikeren hadde klaget inn to artikler til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Dette er fjerde gang på en drøy måned at avisen beklager eller retter feil i større saker. Flere setter nå spørsmålstegn ved redeligheten i VGs journalistikk.