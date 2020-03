I 2020 er det en smal sak å finne feil og mangler ved landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig. Oppgjøret ble sterkt diskutert allerede i 1945. Var det for hardt? For mildt? Var det for mange – eller for få – som fikk dødsstraff, fengsel, bøter eller sanksjoner?

Grovt skissert er det to skoler i dagens debatt: De som mener at oppgjøret ble gjennomført på en forsvarlig måte – datidens kaotiske situasjon tatt i betraktning. Den andre skolen mener det er nødvendig å kritisere oppgjøret for feil og mangler – til tross for den kaotiske situasjonen.