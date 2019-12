Først tok de Manhattan, snart tar de Oslo

– Han er fantastisk! Fortell ham at jeg elsker ham, sier en oppglødd kvinne rett etter at Jonas Fjeld, Judy Collins og bluegrassbandet Chatham County Line har gått av scenen i ærverdige Joe’s Pub i New York. Jeg har akkurat fortalt henne at jeg er norsk.

400 usedvanlige begeistrede publikummer er på vei ut dørene for åttende konsert på rad. De fleste var selvsagt kommet for å høre ustoppelige Judy Collins, som har vært et kjent navn siden Greenwich Village i New York ble arnested for en ny generasjon motkulturelle artister bevæpnet med kassegitar. Hun kom dit i 1961, samme året som hun ga ut sitt første album.