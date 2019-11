Det norske problemet var at vi hadde det for godt. I Vietnam skjedde det iallfall noe. Slikt blir det mye grotesk humor av 40 år etter, når regissøren og dramatikeren heter Ole Johan Skjelbred og har med seg et ensemble som mestrer fysisk teater og komisk timing på det beste.

Han har også gjort et passelig absurd musikkvalg fra Satie, Griegs «I Dovregubbens hall» og Rakhmaninov til Beatles og filmmusikk fra Kurosawas «De 7 samuraier». Det må ha vært moro.