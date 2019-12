Mariss Jansons er død: - Han var utrolig glad i musikerne og ville dem alltid det beste

Jansons, som lenge har hatt hjerteproblemer, døde i sitt hjem i St. Petersburg, melder NRK, som siterer det russiske nettstedet topspb.tv.

I 1979 ble Mariss Jansons sjefdirigent i Oslo Filharmoniske Orkester, en stilling han beholdt i over 20 år.

– Oppriktig takknemlighet overfor hans store kunst vil for alltid være hos oss, sier St. Petersburgs guvernør Aleksander Beglov, som kaller Jansons «en enestående dirigent».

Fakta: Mariss Jansons Født: 14. januar 1943 i Riga Død: 1. desember 2019 i St. Petersburg Var sønn av dirigenten Arvid Jansons. Hans mor, som var jødisk, lå i dekning på den tiden da Mariss Jansons ble født under 2. verdenskrig. Ble i 1979 sjefdirigent i Oslo Filharmoniske Orkester, hvor han i over 20 år dirigerte orkesteret med stor suksess.

– Vi har akkurat fått vite om dette, og det er noe vi må bearbeide sammen, sier Oslo Filharmoniens administrerende direktør Ingrid Røynesdal til Aftenposten.

– Han var sjefdirigent i 22 år og løftet orkesteret opp til et internasjonalt toppnivå. Mariss Jansons har vært enormt viktig for Oslo-Filharmonien og for utviklingen av norsk musikkliv. Dette er en veldig spesiell dag.

Ronald Zak / TT / AP

– Allerede da han kom i 1979, var han en stor kapasitet. Men det løftet han og orkesteret gjorde sammen, var så sterkt. Han var en av de ledende dirigentene i verden. Det er det ingen tvil om.

– Mange føler en sterk relasjon til Jansons, selv om han ikke har dirigert orkestret siden han sluttet i 2002. Han ga et intervju til NRK for noen år siden der han snakket om at ting i Norge ble vanskelig for ham. Det at han ikke fikk gjennomslag for at orkestret trenger et nytt konserthus, ble emosjonelt særlig krevende for ham. Han var utrolig glad i musikerne og ville dem alltid det beste, sier Ingrid Røynesdal.