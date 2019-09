Under Oslo Kulturnatt 2019 fredag åpner en utstilling på Fridtjof Nansens plass i Vika. Der vil alle de nominerte til den gjeve prisen bli stilt ut. Prisutdelingen skjer i Oslo rådhus 17. oktober.

– De tre finalistene utgjør et interessant knippe, men de er ikke valgt ut for å vise et spenn eller kle hverandre. Det var flere gode kandidater, men disse er spesielt forbilledlige: vakre, intelligente og bærekraftige prosjekter som byen kan være stolt av, sier Ellen Hellsten, leder i Rådet for byarkitektur.