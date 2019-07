I nye åtte uker skal to serier knive om din stemme – og om en plass videre i Aftenposten.

Jørgen J. van Santens Død og pike fikk knallhard konkurranse av svenske Takk for kaffen, men vant også Aftenpostens duell nummer to. Dermed går Død og pike videre i nye åtte uker.

Ny duellant er også svensk. Lille Berlin, som representer et skråblikk på hipstere, skrives og tegnes av Ellen Ekman.

De neste åtte lørdagene og søndagene kan du lese serien, og de første seks ukene kan du stemme på ett av alternativene. Da telles stemmene opp. Når de åtte ukene er gått, blir serien med flest stemmer med videre, og en ny utfordrer kommer inn.

Hovedkriteriet for å få delta i Duellen er at serien er relativt ny og kommer fra Norge eller Norden.

Les mer om duellantene:

Julia Lindemalm

Dette er Lille Berlin

Om serien:

Lille Berlin skildrer dagens unge voksne i storbyens hipsterstrøk der ingen og alle er hipstere. De er søppelsorterende feminister og antifascister med høye politisk idealer. Men også med dobbeltmoral og bristende selvinnsikt.»

Ellen Ekman bor i Stockholm og er en av mange som har kommet ut av Serieskolan i Malmö. I 2013 slo hun gjennom med stripeserien Lilla Berlin. Serien har fått stor oppmerksomhet og har mottatt flere priser, blant annet Nordens største seriepris Stora Ponduspriset (2013) og Svenska Serieakademins Adamsonstatyetten (2016).

Illustrasjon: Jørgen J. van Santen

Dette er Død og pike

Om serien:

I Død og pike følger vi hverdagsetterlivet til en jente fra hennes aller første møte med døden. Hun er en overraskende positiv og fargerik karakter i en ellers blek verden.

Serien er løselig inspirert av det eldgamle motivet Death And The Maiden. Etterlivet er et godt utgangspunkt for snodige historier og situasjoner, der kjendiser fra film og musikk møter statsledere av alle slag, pluss dinosaurer og andre utdødde arter. Forfatteren beveger seg frem og tilbake i tid og kan bekymringsfritt blande fiksjon og fakta.

Jørgen J. van Santen bor på Strømmen sammen med kona Marit, tvillingene Joachim og Tobias og katten Sonic. Død og pike er hans første serieprosjekt.