Det koker av pyro, glitter og fest i og rundt Expo Tel Aviv. Artister, fans og presse fra over 40 land er i Israel for å kåre den 67. vinneren av Eurovision Song Contest. En by og et land har finstasen på.

Men årets glitrende Eurovision har et bakteppe av voldsom konflikt. I begynnelsen av mai ble det skutt hundrevis av raketter mot Israel og Israel svarte med å bombe titalls mål i Gaza. 25 palestinere og fire israelere ble drept i løpet av to dager.