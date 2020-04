Sakte, men sikkert vil samfunnet kunne gå tilbake til en normal situasjon. Allerede nå snakker regjeringen og folkehelseinstituttet om muligheten for at skoler og barnehager delvis kan åpnes igjen rett over påske.

Men for noen vil det ta lengre tid. Deler av kulturbransjen vil bli blant de aller siste som får oppleve en normal hverdag igjen, tror kulturminister Abid Raja (V).