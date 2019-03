Konrad og Maria møter hverandre på medisinstudiet i Oslo midt på 1970-tallet. Det er tiden for Club 7, kvinnefrigjøring og ml-bevegelse, løsslupne fester og sensitivitetskurs, der deltagerne sitter to og to i lotusstilling og beføler hverandre i skrittet. Seksuell forløsning er det som gjelder.

Sex har da også Konrad og Maria, men ikke bare med hverandre. De får barn, gifter seg, får flere barn. Samtidig sjonglerer de krevende sykehusjobber og notorisk utroskap. Hver på sin kant skriver de selvutleverende dagbøker, som den andre leser i smug. Det er oppskriften på en mørk, lidenskapelig dynamikk der målet er å ramme motparten hardest mulig.