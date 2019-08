Ida Jenshus: Tilbake i god popform

I dagens ekstremt hitbaserte musikkverden jages det ofte så hektisk etter det neste nye, at man fort glemmer det gode som en gang var. Trønderske Ida Jenshus (32), for eksempel. Artisten fra Steinkjer vant fortjente Spellemannpriser i countryklassen for alle sine tre første album, men har siden forsvunnet litt fra radaren.

Noe av grunnen er naturligvis at hennes studioalbum nummer fire og fem ikke var like sterke, men det var uansett feil å avskrive henne. Det viser seg med all tydelighet når man lytter til nye From This Day On, som er noe så enkelt og fint som en melodisk perle av et album i den forseggjorte popens verden.