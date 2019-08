Den første Askeladden-filmen fikk lunken mottagelse av kritikerne, men ble sett av over 350.000 på kino. Kun Star Wars-filmen The Last Jedi solgte flere kinobilletter i Norge i 2017. Det er derfor ikke overraskende at det nå kommer en oppfølger.

Den mest åpenbare endringen fra forrige film er at prinsessen, spilt av stjerneskuddet Eili Harboe (Thelma) har fått en større rolle. Det er smart. Både fordi det bidrar til å modernisere handlingen, og fordi Harboe er en drivende dyktig skuespiller, som sågar minner om en ung prinsesse Märtha Louise i enkelte scener.