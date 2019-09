I et forord til denne romanen skriver Espen Haavardsholm at han som syttiåring drømmer at moren står i døren og spør om han ikke kan dikte henne opp igjen.

«Moren min ser slett ikke ut som noe gjenferd i denne drømmen, det er ingenting skyggeaktig over henne. Tvert imot har hun pyntet seg slik hun helt frem mot slutten likte å gjøre det når hun fikk besøk i eldreleiligheten ved Varoddfjorden.»