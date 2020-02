Syv artister å få med seg på Bylarm

Artisten som toppet årets «mest tro på»-kåring hos musikknyheter.no, topper også «må se»-listen under helgens Bylarm. Bergenserens lekne miks av moderne R&B, soul og pop er så langt kun hørt i et par singler, men disse har til gjengjeld skrudd forventningene høyt opp. Kontrakt med store Sony Music har hun også fått.

Vi vet at han droppet ut av videregående da Karpe ville ha ham med på laget. Vi vet at hans «Hallo» med Dutty Dior var en av fjorårets landeplager, fortjent nominert til spellemannpris. Vi vet at han er landets R&B-prins, men hvor god er han egentlig alene på scenen når det virkelig gjelder? Det skal vi finne ut av nå.