Gråtkvalt Elton John måtte avbryte konsert

Skjermdump fra Instagram

– Jeg har mistet stemmen helt. Jeg kan ikke synge, fikk han sagt da han gråtkvalt gikk av scenen til stående applaus fra publikum.

Lungebetennelse

Artisten postet etterpå et innlegg på Instagram der han skriver at han på forhånd var blitt diagnostisert med en mild form for lungebetennelse, men at han likevel hadde bestemt seg for å gjennomføre konserten.

Men idet han skulle begynne på låten «Daniel», innså han at det var noe som ikke stemte.

– Jeg spilte og sang alt jeg orket helt til stemmen min ikke kunne synge lenger, skriver artisten.

– Jeg er skuffet, veldig opprørt, og jeg beklager. Jeg ga alt jeg hadde, skriver han videre før han takker fansen for all støtte.