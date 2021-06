Filmanmeldelse: Meget vellykket spionfilm

Spionfilm som er vellykket på flere nivåer.

Benedict Cumberbatch fungerer både i varm og kald krig. Foto: NFD

Erlend Loe

Biden og Putin møtte hverandre i Sveits for to dager siden. Analytikerne dekonstruerer blikkene de sendte hverandre, hvor lenge Putin ventet før han tok tak i Bidens utstrekte hånd. Hvorfor denne monomane fokuseringen på småting, kan man spørre seg. Jo, fordi våre liv avhenger av at disse to klarer å forholde seg hverandre. Slik har det vært siden 1945.

Tilfanget av historier knyttet til denne dypest sett ekstremt barnslige konflikten er tilsynelatende endeløs. Alt står på spill. Igjen og igjen. Spionasje i dag er høyteknologisk. Spionasje under den kalde krigen var en fysisk ting. Man måtte være på stedet og utsette seg for fare. Det som den gangen var avansert teknologi, finnes på alle barnerom i dag.

