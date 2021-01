Danskene planlegger for 90.000 tilskuere i sommer. Nå ber norske arrangører om hjelp

Danske arrangører jubler etter velvilje fra myndighetene. Norsk konsertbransje ber om det samme. – Akkurat nå vet vi ingenting, sier sikkerhetsekspert Martin Holmes.

Roskilde-festivalen er Nordens største festival. Takket være flere gode nyheter den siste tiden, er danske arrangører nå positive til at festivalsommeren kan gjennomføres. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters, NTB Scanpix

Vaksiner, hurtigtester og «sikre soner». Dette er ord som gir håp for at årets festivalsommer kan bli en folkefest. Men de som lager festivalene begynner å bli utålmodige og frustrerte.

For selv om Norge sikter mot fullvaksinering av alle voksne til sommeren, får ikke arrangørene vite hvordan dette vil påvirke restriksjonene. Forrige uke ble det klart at Karpe utsetter ti konserter som skulle spilles i Oslo Spektrum i august. Bakgrunnen er signaler fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at mesteparten av 2021 blir preget av koronaen og smitteverntiltak.