– Å, dette er hardt arbeid. Det er så varmt. Det fucker opp sminken min, sier Tara. I en leilighet i Halden tar to venninner bilder av hverandre. Senere skal bildene selges. Over hele landet skjer akkurat det samme. Unge jenter selger nakenbilder på nett og skaffer seg kunder ved hjelp av Instagram. Strengt tatt er det ikke tillatt. Kultur Taras bilder ble stadig drøyere: – Følte meg veldig presset

Unge påvirker hverandre til å selge nakenbilder på nettstedet Onlyfans. Flere er nå bekymret for smitteeffekten.

Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

Øyvind Tveter Journalist i Aftenposten

9 minutter siden

– Åh herregud, Madde, det ser smashing ut.

Tara (22) ser gjennom bildene Madelen (21) har tatt av henne. En arbeidslampe gjør rommet altfor varmt, men gir godt lys som fremhever kroppen. Tara ser etter bilder som viser former. Jo mer hun viser frem, desto mer tjener hun.

I starten solgte de mest tilfeldig og sporadisk. Jentene hadde allerede delt nakenbilder med andre gratis. Det er vanlig blant unge i dag. Veien videre var ikke lang.

Menn som ville betale for å se kroppen deres, tok kontakt på sosiale medier. De vipset noen hundrelapper for et bilde. Så oppdaget jentene en måte å bruke følgerne i sosiale medier på til å tjene langt mer.

– Da jeg skjønte hvor stort markedet er for det, tenkte jeg at jeg kunne gjøre det selv, sier Madelen.

Metoden er relativt enkel. Jentene lager en konto på nettstedet Onlyfans, som fungerer som en nettbutikk for nakenbilder og sexvideoer. Så gjelder det å finne kunder. De finnes på Instagram.