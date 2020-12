Morten Schwencke Journalist i Aftenposten

Vil du på konsert igjen? Denne saken er til deg.

Onsdag ble billettene til Post Malone i Bergen revet vekk. 22.000 skal etter planen se ham live på Koengen i juni. Ingen vet om det blir mulig.

Men med de rette forholdsreglene kan det kanskje gå. Aftenposten har kartlagt hvilke tiltak som kan komme til å prege konsertåret 2021. Vi slår på tråden til sikkerhetsguru Martin Holmes, en av landets fremste eksperter på området.

–Oj oj oj... Vi har mye å snakke om, sier Holmes.

Regjeringen bestemmer om 22.000 kan se Post Malone. Avgjørelsene baserer seg på råd fra helsemyndighetene.

Akkurat nå mener Folkehelseinstituttet (FHI) at det er forsvarlig med maksimalt 200 sittende publikummere. Men arrangørene håper det vil endre seg. Dette er de aktuelle tiltakene:

Martin Holmes er sikkerhetsansvarlig i Bergen Live og Live Nation Norge. Han tenker på smittevern som skiver med sveitserost. Hvert tiltak har sine hull. Men hvis man legger mange skiver (tiltak) oppå hverandre, dekkes alle hullene.

– Målet er å gjøre arrangementet til en sikker sone. Det vil omtrent ikke finnes tryggere steder å være, sier Holmes.

Nå legger han blant annet planer for Post Malone-konserten. Skal den gjennomføres, må nødvendigvis artisten slippe inn i landet. Og av økonomiske hensyn, bør stoppet i Norge helst være en del av en større turné.

– Vi håper at Europa kan fungere som en boble der vaksinerte artister kan få reise over grensene uten ny karantene.

Her kommer det første store spørsmålet, som vil gjelde for både artister, ansatte og publikum. Hvor mange er vaksinert?

Så snart man vet mer om vaksinasjon, har arrangørene en god måte å få oversikt på. Gjennom billettsystemer som Ticketmaster, kan man koble billetten til et vaksinesertifikat. Dette har Ticketmaster laget en funksjon for.

– For de som ikke vil vaksinere seg, har vi hurtigtesten som et potensielt ess i ermet. Spørsmålet er om kombinasjonen av de to kan gjøre at vi kan gå bort fra prinsippet om distansering. Det må vi få avklart med myndighetene, sier Holmes.

Tanken er at negativ hurtigtest eller vaksinebevis kan være et kriterium for å slippe inn. Ideelt sett ser Holmes for seg at publikum tar testen i forkant. For eksempel gjennom apotek eller godkjente teststasjoner. Eventuelt kan de teste seg på stedet, slik man gjorde i forsøket i Barcelona.

Her er det foreløpig mange ubesvarte spørsmål. Hurtigtestene Norge har tilgang på i dag, gir svar på 15 minutter. Andre gir svar mye raskere. Men hurtigtester er generelt mindre treffsikre enn laboratorietester. Hurtigtestene som har vært i bruk i Oslo, har vist seg å ha 74 prosent sannsynlighet for at en syk person får riktig svar.

Dermed tror Holmes de blir et substitutt til andre tiltak. Og under pandemien har arrangørene funnet måter å tilpasse det meste.

Verdens Helseorganiasjon (WHO) har et verktøy for risikoanalyse av arrangementer under pandemien. Ifølge deres eksperter kan blant annet følgende faktorer gjøre risikoen lavere:

En ringerunde viser at arrangører har lagt planer for disse faktorene.

Aftenposten har bedt FHI ta stilling til tiltakene.

Alle som vaksinerer seg i Norge, vil selv kunne skrive ut vaksinekort fra Helsenorge.no. Det vil kunne gjelde som dokumentasjon overfor arrangører. Men Preben Aavitsland peker på at man fortsatt ikke vet i hvor stor grad vaksinasjon forebygger smitte og smittsomhet. Vi vet bare at vaksinen beskytter mot sykdom. FHI håper å vite mer om smitte og smittsomhet hos vaksinerte i februar/mars.

– Derfor er det foreløpig ikke aktuelt å lage noe sertifikat som fritar den vaksinerte for restriksjoner, sier han.

Aavitsland er heller ikke sikker på hvordan hurtigtester kan spille inn.

– Det er mulig at hurtigtester på sikt kan spille en rolle i å luke ut smittede deltakere, men foreløpig tror vi de i praksis ikke er nyttige til dette. Det skyldes for det første at testene ikke alltid klarer å fange opp virus hos mennesker uten symptomer. De kan gi en falsk trygghet, sier han.

Aavitsland liker planene for hygiene, publikumskontroll og smittesporing. Han omtaler dem som smarte og fornuftige.

FHI anser febermåling ved inngangen til konserten som lite verdifullt, ettersom denne metoden er en svært usikker indikator på korona. Ellers anbefales det bruk av munnbind der smitteriskoen er høy og én meters avstand ikke kan overholdes.

For øyeblikket er det viktigste smittevernet «avstand og antall deltakere», forklarer Preben Aavitsland. Avstanden minsker risikoen for smitte. Færre deltakere minsker risikoen for at noen tar med smitte inn på arrangementet. Det gjør også smittesporingen enklere.

Aavitsland mener det er for tidlig å si om tiltakene som er beskrevet i denne artikkelen, kan føre til at restriksjonene letter.

– Vi huske på at dette viruset elsker sammenkomster av mennesker. Det er da viruset kan spre seg til mange, sier Aavitsland.