Nytt søksmål mot Facebook. Organisasjonen bak håper det kan føre til endringer i hele verden.

Facebook tas til retten for å ikke gjøre nok med feilinformasjon og trusler: – De lover å gjøre sitt beste. Vi mener at de ikke gjør det, og vi kan bevise det, sier Antoine Bernard i RSF. De står bak søksmålet.

Facebook har en rekke søksmål mot seg. Her kommer enda ett. Reportere uten grenser saksøker selskapet for villedende markedsføring. Foto: Stephen Lam / Reuters / NTB

23. mars 2021 06:00 Sist oppdatert 6 minutter siden

Facebook sier at de jobber for å skape et «trygt og feilfritt miljø». Nå kan de tvinges til å bevise det i en fransk rettssal.

Det er Reportere Uten Grenser (RSF) som saksøker Facebook for feilaktig markedsføring. RSF har delt klagen med Aftenposten som eneste mediehus i Norge.