Norsk youtubefilm som trekker koronafakta i tvil, er sett av over 90.000. Nå advarer ekspert.

Til tross for at det stadig dukker opp kritiske dokumentarer og feilaktige teorier, vil en stadig større andel nordmenn ta vaksine.

«Covidfilmen 2020 – Historien om hvordan tall og ord lammet en hel verden» har spredt seg raskt den siste uken. Foto: Skjermbilde / Youtube

30. jan. 2021 07:28 Sist oppdatert nå nettopp

En norsk film med skarp kritikk av helsemyndigheter og medias fremstilling av koronapandemien har den siste uken fått over 90.000 visninger på Youtube. I Covidfilmen 2020 – Historien om hvordan tall og ord lammet en hel verden trekkes en rekke koronatiltak i tvil.

Blant annet hevdes det at vi ikke kan stole på koronatestene. Filmen er kritisk til om pandemien er så dødelig som det hevdes, og mener prognosene ikke har slått til. Det hevdes også at WHO har jukset med definisjonen av en pandemi.