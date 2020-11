Han forsvarte «bokhandleren i Kabul» i retten. Nå reagerer Brynjar Meling på Åsne Seierstads fortelling om «to søstre».

Søstrene som reiste til Syria, føler seg utlevert i Åsne Seierstads bestselgende bok. Advokat Brynjar Meling mener boken åpenbart er problematisk.

De to søstrene ble fotografert av Aftenposten i Al-Hol-leiren i fjor. Nå er en av dem funnet igjen. Afshin Ismaeli

30. nov. 2020 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

To søstre fra Bærum reiste i 2013 til Syria og knyttet seg til Den islamske staten (IS). Tre år senere prøvde Åsne Seierstad å forstå hvorfor, i en bok fortalt gjennom farens kamp for å finne dem. Nå sier den yngste søsteren, som Aftenposten har funnet igjen i en leir i Syria, at de føler seg utlevert.

– Jeg vil ikke være noen kjendis. Jeg vil ha et privatliv, sa «Leila» til Aftenposten lørdag.