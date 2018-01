Var det et overgrep eller bare en klein date? Nå raser #metoo-debatten.

«Den verste kvelden i mitt liv». Slik beskriver den anonyme 23 år gamle kvinnen daten med Aziz Ansari. Han er kanskje best kjent for norske TV-seere med Netflix-serien Master of none.

Nå tar Hollywood-kolleger og nyhetsmedier Ansari i forsvar:

«Aziz Ansari er skyldig. I å ikke være tankeleser», skriver The New York Times.

«Verbale og ikke-verbale tegn»

I saken som ble publisert av nettstedet Babe, forteller den anonyme kvinnen detaljert om kvelden som startet med middag og endte i Ansaris leilighet.

Hun forteller at de kysset og at det var tydelig at han ville ha sex, men at hun syntes han gikk for fort frem. Hun nølte og ba ham roe ned, og ga flere «verbale og ikke-verbale tegn» på ubehag, blant annet ved å «trekke seg unna og mumle».

Nå går diskusjonen om historien egentlig beskriver overgrep. Flere spør hvorfor hun ikke sa tydelig nei, eller rett og slett dro hjem tidligere.

Dagen etter skrev kvinnen i en melding til Ansari at han hadde ignorert motstanden hennes.

Ansari svarte at han måtte ha misforstått at hun ikke var med på det, og at han «var veldig lei for det». Hendelsen skjedde i september.

This is the text Grace* sent Aziz Ansari after their date which left her feeling “violated”. She tells Ansari how uncomfortable he made her feel, saying “you ignored clear non-verbal cues” and “kept going with advances.”



Read the full story on https://t.co/FyMMG6uO1j. pic.twitter.com/lPOvW6tFTr — babe (@babedotnet) January 14, 2018

I en uttalelse sier skuespilleren at han trodde hun samtykket til den «seksuelle aktiviteten» og ble derfor overrasket og bekymret over tilbakemeldingen fra kvinnen. Han understreket også at han støtter #metoo-bevegelsen, skriver The Guardian.

Med det har debatten om gråsonene i #metoo blusset opp igjen.

– Vi må lære å bli tydeligere

Ifølge psykologiprofessor Bente Træen ved Universitetet i Oslo, er trakassering en subjektiv opplevelse.

– Om man føler seg trakassert, spiller det egentlig ingen rolle om den andre parten mente det eller ikke. At man først etterpå innser at det var ubehagelig, gjør det ikke mindre alvorlig, sier hun.

Træen har blant annet forsket på «one night stands» og sjekking. Hun kaller det «forhandlinger om intimitet», med ulike forventninger til hva som skal skje.

– Kvinner avviser ofte med omsorg, slik at den andre ikke skal bli lei seg. Det kan virke uklart, men de aller fleste forstår likevel at de blir avvist.

– Gjør denne historien det vanskeligere å se hva #metoo egentlig handler om?

– Ja, det blir mindre klart. Men det er likevel flott at problemstillingene løftes frem og diskuteres. Jeg skulle ønske at vi kunne lære å bruke et tydeligere språk. Vi må ikke gjøre alle kvinner til ofre og alle menn til overgripere. Det er et samspill, det kommer vi ikke unna.

– En dårlig date

Det er nå svært delte meninger og voldsom debatt i USA om det er Aziz Ansari eller den anonyme kvinnen som har gått over streken.

Ashleigh Banfield, nyhetsanker hos HLN – en underkanal av CNN – leste opp et åpent brev til den anonyme kvinnen. Banfield mener historien egentlig handler om en «dårlig date» som kunne kostet Ansari karrièren.

Kommentator Sonny Bunch i The Washington Post kaller saken «en gavepakke» til alle som ønsker å avspore debatten. The New York Times’ Bari Weiss skriver at Ansari-saken er «det verste som har skjedd #metoo-bevegelsen siden den startet i oktober» og at dersom dette er overgrep, har alle opplevd det.

Det er også problemet, mener forfatter Jessica Valenti, som sier på Twitter at det mange anser som «normalt» ikke nødvendigvis er uproblematisk.

A lot of men will read that post about Aziz Ansari and see an everyday, reasonable sexual interaction. But part of what women are saying right now is that what the culture considers "normal" sexual encounters are not working for us, and oftentimes harmful. — Jessica Valenti (@JessicaValenti) January 14, 2018

– Språket skaper usikkerhet

Agnes Bolsø, professor ved NTNU, har blant annet forsket på kjønn, seksualitet og makt. Hun sier det er en «kulturell forventning» om at menn skal ta initiativ til flørting og være mer pågående enn kvinner.

– Vi ser på film, i reklame og i populærkulturen hvordan kvinner signaliserer erotisk interesse for menn og omvendt. Det feminine framstår som mer sårbart og svakere enn det maskuline, sier Bolsø.

#Metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering og overgrep er et omfattende problem. Bolsø mener vi også bør diskutere kjønnsrolllene i «den alminnelige flørtingen».

– Folk som trakasserer og begår overgrep skal selvsagt tas, men vi bør også se oss i speilet og diskutere språket vi bruker for å signalisere erotisk interesse, det skaper usikkerhet og maktubalanse, sier Bolsø.