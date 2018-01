Mona B. Riise

Norsk pop-poesi

Pax forlag

En bok med pop-poesi uten musikk, kan det fungere? I et intervju med Stein Tore Bjella i denne samlingen svarer Bjella benektende på det. «Rytmen i sangen er jo definert av trommisen, det e difor sangteksta bryt med rein poesi.»

Ja, sangtekst er sangtekst og poesi er poesi, kan man vel si. Jeg husker med gru da dansklektor Erling Nielsen ved Universitetet i Oslo analyserte en Åge Aleksandersen-tekst. «Å føglan som e fri», sang Åge. Ja, hva skulle de ellers være? kommenterte Erling Nielsen. Det kom én av dem dårlig ut av, og det var ikke Åge Aleksandersen.

Bedre blir det ikke når man overvurderer en sangtekst. Jan Erik Volds lesning av Prøysens «Så seile vi på Mjøsa» er subtil så det holder. Og mer enn det. Det er sammen med musikken at teksten realiseres.

Jokke

Terje Gustavsen

Jeg hadde derfor ikke de helt store forventningene da jeg begynte å lese Mona B. Riises antologi med norsk pop-poesi. Riise, som er kjent som programleder i NRK med film og musikk som spesiale, har imidlertid gjort det smarte grepet å gjengi utdrag av mange av sangene, og ikke nødvendigvis hele.

Utvalget er hennes eget, etter hva som har klistret seg i hjernen hennes. Dermed kan vi fryde oss over dette rølpete utsnittet av en Oslo-natt med Joachim Nielsen, i Jokke & Valentinerne:

Ketchup på skjorta

og sennep i ræva

Goggen fikk juling

og jeg blei taua

Vi skulle på kino

men hva fikk vi se

En sjappe med alkohol

og det var det

Utvalget kan man selvfølgelig diskutere, det er bare én sang med Ole Paus her, og bare én med Øystein Sunde. Men det er greit, de er godt kjent fra før, og isteden får vi bl.a. møte Kaja Gunnulfsen, som var ny for meg: «Nå har snøen begynt å falle / Å faen ta alle.» Her har vi en ny Jokke, selv om han var mer lyrisk akkurat når det gjaldt snø:

Folkens, jeg kommer med nyheter

jeg må be om absolutt stillhet

Ventetida er over

Det kommer til å

falle snø i natt

Her kommer vinteren

Her kommer den kalde fine tida

Lillebjørn og Lillo Stenberg

Pax

Og ellers? Så oppdager man at Lillebjørn Nilsen er og blir en av våre beste sangskrivere. Og at Lars Lillo Stenberg er minst like god.

Mona B. Riise krydrer tekstene ikke bare med intervjuer, men også med egne historier. Dermed blir boken et fint supplement til Jan Inge Reilstads antologi fra 2004, SamtidslyrikkEN. Fra Almuens Opera til Gatas Parlament.

Riise åpner boken slik: «Jeg vokste opp i en blokk på Hovseter, en drabantby på vestkanten i Oslo. Det var alltid musikk på hjemme, og jeg sovnet ofte til høy musikk.» Hun gir små glimt som lager en ramme rundt tekstene. F.eks. var hun nabo med Michael Krohn i Raga Rockers.

I et annen av tilbakeblikkene forteller hun hva morfaren på Tåsen helst hørte på, en morfar som «i all hemmelighet var fra Lofoten.» Det var tydeligvis en annen stemning i hovedstaden da enn nå som Nord-Norge er blitt pop.

Poetiske lykketreff

Ja, og Halvdan Sivertsen da, og «Nordaførr vårvise», gjett om vi sang den da jeg gikk på lærerskolen i 1980. Med enda mer frydefullt sukk slår jeg opp på siden med Det Aller Værste!: «Du skled meg så nær innpå livet». Militærtjeneste i 1979. Og vi hørte plutselig på new wave og ska på norsk!

Enkelte tekstlinjer setter seg fast i hukommelsen fordi de treffer på et spesielt punkt i livet. Andre ganger fordi de simpelthen er poetiske lykketreff. Rap-duoen Tungtvann fra Nordland var jeg for gammel til å være ung for. Men herlighet for noen sterke tekstlinjer de har.

Sa jeg at sangtekster bare hører til i musikken? Vel, Bob Dylan fikk Nobelprisen i litteratur i fjor. Jeg må visst bare innrømme det: Denne boken liker jeg veldig godt.