1 2 3 4 5 6 Mountain

Den engelske forfatteren Robert Macfarlane ble som 27-åring hyllet for boken Mountains of the Mind (2003), som dels er en historisk gjennomgang om menneskets forhold til fjell og dels et personlig essay.

Mitt kjennskap til boken begrenser seg i sannhetens navn til den smakebiten man kan få gratis på Amazon, men det er nok til å se at tankegods og setninger derfra brukes som underlag for Willem Dafoes fortellerstemme i dokumentareposet Mountain.

Filmen fremstår som en blanding av Godfrey Reggios Quatsi-trilogi, en påkostet BBC Earth-produksjon og en litt høystemt artikkel i det norske nettmagasinet Harvest.

Høydeskrekk i kinosalen

Tour de Force

Billedmaterialet er svimlende storslagent. Det er ikke ofte jeg føler fysisk svimmelhet på kino, men her gjør jeg det. Sist jeg følte noe lignende var da jeg for noen år siden bråkjekt tok med et ungt familiemedlem i Eiffeltårnet og til min overraskelse oppdaget at jeg hadde fått høydeskrekk siden sist.

Allerede på første etasje måtte jeg ned i knestående og gripe etter et rekkverk. Samme griperefleks dukker opp gjentatte ganger i løpet av de 70 minuttene fjellklatrer og filmfotograf Renan Ozturks voldsomme bilder spiller seg ut. Med symfonisk musikk av Vivaldi, Grieg og en mengde andre både klassiske og mer moderne komponister blir resultatet en hyllest til jordens dynamiske krefter og til de tidsperspektivene som går saktere enn våre små menneskeliv.

Anmassende tekst

Tour de Force

Fjellklatrere, skikjørere, balansekunstnere, syklister, basehoppere og andre våghalser utfører sine aktiviteter, på godt og vondt. Mektig, er ordet. Og Mountain kommer tettere på fjellets tiltrekningskraft enn for eksempel Baltasar Kormákur gjorde med sin film Everest fra 2015.

Men Macfarlanes tekst er anmassende innimellom. Den er til og med et problem. Fare kan inneholde stor glede. Eventyret kaller. Våre indre fjell er annerledes enn de fjell naturen har skapt. Fjellet er nådeløst og bryr seg ikke om oss, og så videre. Riktignok har Dafoe en god stemme, men banaliteter forblir gjerne banaliteter uansett hvem budbringeren er.

Jeg får lyst å hviske hysj, og jeg sitter sant å si og ønsker meg bildene ukommentert. Da hadde jeg antagelig elsket filmen. Nå liker jeg den bare temmelig godt.