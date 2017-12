Aftenposten kårer: Disse har laget årets beste internasjonale plater

Topplistene for populærmusikken er satt sammen av Aftenpostens åtte musikkanmeldere: Eivind August Westad Stuen, Katrine Sviland, Asbjørn Slettemark, Cecilie Asker, Robert Hoftun Gjestad, Harald Fossberg, Svein Andersen og Arild R. Andersen.

1. Lorde: Melodrama

Musikalsk er Melodrama en mer variert plate enn forgjengeren Pure Heroine. Piano- og strykerballader som «Writer in the Dark» og «Liability» står side om side med mer alternative «The Louvre» og rene poplåter som åpningen «Green Light», «Supercut», «Homemade Dynamite» og avsluttende «Perfect Places».

Elektronisk fundamentert popmusikk med tidvis store refrenger som aldri skygger over det viktigste instrumentet: Spennet i Lordes unike stemme, den som fikk en hel verden til å lytte allerede ved debutlåten «Royals». Lorde er nå bare 21 år, men en unik artist kommet for å bli.

2. Björk: Utopia

Islandske Björk slutter aldri å fascinere, og denne gangen imponerer hun også både tekstlig og musikalsk. Fra første sekund høres Utopia unektelig «björksk» ut, der den elektroakustiske musikken både knitrer og buldrer seg av gårde i «Arisen my senses». Båret frem av artistens lett gjenkjennelige stemme i flere lag.

Sammen med produsent og låtskriver Arca skapes det her et lydunivers som ligner, men som også skiller seg litt fra forgjengeren Vulnicura. Den var illsint preget av bruddet med tidligere partner Matthew Barney, her handler det mer om frykten, håpet og mulighetene som åpner seg i etterkant av noe såpass vondt. Sterke saker, selv om drøye 70 minutter musikk er mye å ta inn.

3. Kendrick Lamar: DAMN.

«Årsbeste fra Kendrick Lamar»skrev vi allerede i april, om et album der mennesket og rapperen snakker om tro, tvil, dop, drap, suksess og frykt på mesterlig vis. Albumet er først og fremst mildt i formen, og de beste låtene er de som siver frem i en dempet miks av klassiske hiphop-rytmer og mye melodisk soul.

I all sin fascinerende lydprakt spiller musikken likevel annenfiolin i sluttproduktet her, tekstene er hva det handler om, og det er fortsatt slik at det er i de personlige historiene at en skribent best kan fortelle noe om samfunnet rundt.

4. LCD Soundsystem: American Dream

«James Murphy har noe ikke alle andre har: en evne til å få gamle toner til å høres nye ut, og produsere klassisk pop som fremstår stor og viktig. Det er imponerende».

5. Sampha: Process

«Et fascinerende univers influert av like doser pop, soul, R & B, elektronika og hiphop» skrev vi om denne debuten, som er et ypperlig, sobert og sårt album som smyger seg inn på lytteren. Og bli værende.

6. The xx: I See You

«The xx er tilbake, om seg selv, men med farge i kinnene og mer musikalsk lekenhet og sjel i monitor. Selv albumcoveret har gått fra svart/hvitt til en lysende blå himmelfarge. Omslaget kler dem».

7. Jane Weaver: Modern Kosmology

Denne engelske artisten er fremme ved sitt åttende album, og fascinerer fortsatt stort. Hennes psykedeliske drømmepop fylt av gitarer, synther og en sart stemme treffer stadig bedre og flere.

8. Robert Plant: Carry Fire

«Plants ellevte soloalbum legger ikke på hvor han kommer fra. Arven etter Led Zeppelin gir seg til kjenne der Plant lar folkemusikk og blues nære det sammensatte uttrykket sitt».

9. Jason Isbell and the The 400 Unit: The Nashville Sound

«Han synger om de som ingen stemme har, som føler seg tilsidesatt og bærer på et sinne som må kanaliseres et sted» skrev vi om dette albumet fra den amerikanske countryrockens fremste mann.

10. Courtney Barnett & Kurt Vile: Lotta Sea Lice

Barnett er en australsk indieartist på vei opp, Vile er en amerikansk indierocker med en fortid i The War On Drugs, sammen har de laget et dempet album med gitarer, vokal og gode fortellinger.

Boblere: Lana Del Rey, Cigarettes After Sex, Code Orange, Godspeed You! Black Emperor, St. Vincent.