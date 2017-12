1. Dag Alveng

Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden

Dag Alveng (f.1953) er en av veteranene i det norske og internasjonale fotokunstmiljøet. Han var med på å starte opp Fotogalleriet i Oslo allerede i 1979, og er bredt representert i sentrale museer som Museum of Modern Art, New York, Moderna Museet, Stockholm og Nasjonalmuseet, Oslo.

Dag Alveng

Alveng er kjent for å fange det nordiske sommerlyset på sin helt særegne måte, og blant bildene som skal vises på Høvikodden er serien med sommerlys fra Hvasser og Koster. På Høvikodden blir det også vist bilder fra New York-serien, prosjektet med presten Jacob Nicolai Wilse (1735-1801) i Spydeberg, Østfold, og helt nye bilder som dokumenterer fotografens fascinasjon for sjakk.

Utstillingen «Dag Alveng - Tid som står stille» er en del av Henie Onstad-senterets 50-årsmarkering neste år, og vises fra 9.februar til 6.mai.

Blaafarveverket

2. Hammershøi, Baird, Kittelsen

Blaafarveverket, Modum

Blaafarveverket fyller 50 år neste år, og markerer det med utstillingen «Hjemmets skatter». I utstillingen vises både malerier, porselen og keramikk – og setter søkelys på våre behov for det vakre. Utstillingen viser hvordan porselen og keramikk er motiver i billedkunsten – og du kan se verker av både Vilhelm Hanmnershøi, Edvard Munch, Nikolai Astrup, Gerhard Munthe og Frits Thaulow, men også samtidskunstnere som Vanessa Baird og Irene Nordli. Det blir også stor Theodor Kittelsen-mønstring i Kittelesenmuseet ved Koboltgruvene.

Utstillingene åpner 12.mai og står til 23.september.

Morten Krogvold

3. Morten Krogvold,

Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg

Kunstfotografen Morten Krogvolds (f.1950) utstilling «Black and white poetry» viser en rekke av hans mest kjente portretter, bl.a. Nelson Mandela, Frans Widerberg, kronprinsesse Mette Marit og Amanda Ooms.

Utstillingens tittel henviser til Krogvolds lidenskap for sort-hvitt-fotografiet, og til poesiens og litteraturens rolle som inspirasjonskilde. Han har i 40 år preget det norske fotomiljøet, og er kjent for sine fotoworkshops i bl.a. Vågå, Venezia og Roma.

I tillegg til kjente portretter, blir det det også flere landskapsskildringer, bl.a. en serie fra Venezia. Dette er Krogvolds første retrospektive museumsutstilling, og vil vise høyepunkter fra tidlig i karrieren og helt nye fotografier.

Utstillingen åpner 5.mai og står til 7.oktober.

Munchmuseet

4. Gauguin, Dumas og Munch,

Munchmuseet, Oslo

Det blir stevnemøte mellom den franske mester Paul Gauguin (1848-1903) og Edvard Munch (1863-1944) på Munchmuseet fra februar. Utstillingen «Med lukkede øyne – Gauguin og Munch» viser primært grafikk, men også noen malerier og skulpturer. Både Munch og Gauguin var sentrale innenfor symbolismen, og det vil vises i utstillingen som åpner 17. februar og står til 22.april.

Fra 12.mai til 9.september blir det en rendyrket Munch-utstilling. «Mellom klokken og sengen» er tidligere vist i USA, og er et samarbeidsprosjekt mellom San Francisco Museum og Modern Art, Metropolitan Museum i New York og Munchmuseet i Oslo.

Munchmuseet

Den anerkjente samtidskunstneren Marlene Dumas (f.1953) er født i Sør-Afrika, men bor og jobber i Amsterdam. Hun gjester Munchmuseet til høsten, og hennes malerier settes sammen med bilder av Edvard Munch. Dumas er en ekspressiv maler og hun er inspirert av Munch. I forkant av utstillingen har hun studert hundrevis av tegninger, malerier og trykk i Munchmuseets arkiver, og hun viser oss Munchs kunstnerskap sett gjennom egne øyne. I utstillingen «Måneoppgang» viser hun også hvordan hun assosierer begrepet måneoppgang med noe sterkt kvinnelig, noe magisk og romantisk, samtidig som måneoppgangen peker frem mot nattemørket.

Utstilingen står fra 29. september til 13. januar 2019.

5. Cindy Sherman,

Astrup Fearnley Museet,Olso

I 2018 markerer Astrup Fearnley Museets sitt 25-årsjubileum, og det blir et omfattende jubileumsprogram. Flere sentrale kunstnere blir hentet frem fra samlingen, som er en av Norges mest omfattende private samling av samtidskunst.

Først ut er den amerikanske samtidskunstneren Cindy Sherman. Utstillingen åpner 19.januar og står til 19.februar.

6. Sohlberg, Munthe, Ekblad

Nasjonalgalleriet, Oslo

Det er tre hovedutstillinger i Nasjonalgalleriet neste år. Først ut er utstillingen «Troløse bilder», som vil vise bildenes kompliserte forhold til sannheten og virkeligheten. Hvor sant er et bilde i en tid hvor man kan manipulere med det meste? Hva sier nyhetsklippenne, feriefotografiene og flimmeret fra internettets dyp? Utstillingen problematiserer hva som ligger mellom illusjon, virkelighet og glimt av sannhet. Blant kunstnerne er Cindy Sherman, Vibeke Tandberg, Richard Prince og Ida Ekblad. Utstillingen står fra 9.februar-13.mai.

8.juni-2.september blir det stormønstring av Gerhard Munthe. Han er mest kjent for sine landskapsarbeider, men jobbet også med design og kunstindustri. Utstillingen viser 240 av Munthes viktigste verk innenfor både design, kunstindustri og interiør.

28. september er det klart for separatutstilling med Harald Sohlberg. Her vises kjente motiver som «Vinternatt i Rondane», «Sommernatt» og «En blomstereng nordpå», sammen med flere ukjente verk. Utstillingen skal videre til London og Wiesbaden i 2019.

