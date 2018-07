Poesien vekker opp en døende verden og skaper den om. Mange bryr seg ikke om bøker, og i hvert fall ikke poesi. Og det er helt greit, så lenge vi har institusjoner som skole, universitet, bibliotek, forlag og avishus som bryr seg. Da kan folk vende seg til institusjonene den dagen de eventuelt oppdager at verden er for liten, for dårlig beskrevet, eller rett og slett helt ulidelig uforståelig.

Den amerikanske historikeren Timothy Snyder skriver i Om tyranni (2017) at det er viktig å bevare våre institusjoner for å unngå at demokratiet forvitrer og demagogene tar over. Inger Christensen ville utvilsomt ha applaudert Snyders perspektiv. Selv navigerte hun etter enkle, men grunnleggende forestillinger som død og liv, lukket og åpen, vekst og visning og søvn og våken tilstand.